Как правильно принимать витамин D: рекомендации врача

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ирина Гусарова, врач-уролог и андролог, поделилась правилами приёма витамина D и предупредила жителей России о рисках самостоятельного назначения данного витамина, сообщает Общественная служба новостей.

Фото: pixabay.com

Для достижения желаемого положительного эффекта необходимо принимать адекватную и эффективную дозу препарата. Перед определением дозировки рекомендуется сдать необходимые анализы. Чрезмерное употребление этой добавки может привести к проблемам с печенью и почками.

Важно отметить, что в высокой концентрации витамин D становится токсичным и способен нарушать обмен веществ. Витамин D можно приобрести в различных формах, таких как масляный или водный растворы, таблетки или капсулы. Любая из этих форм подойдёт для профилактического приёма.

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