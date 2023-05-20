Врач Масякин проинформировал россиян о правильной диете при отказе от курения

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При отказе от курения необходимо придерживаться определённого питания, сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин. Кроме того, прежде чем бросать вредную привычку, необходимо проконсультироваться с доктором.

Фото: Минздрав России

Как подчеркнул психиатр-нарколог, из пищи необходимо исключить "мусорную еду".

"В процессе отказа от курения необходимо исключить из рациона "мусорную еду", продукты с простыми сахарами, трансжирами, Е-добавками, сахарозаменителями, а также употребление алкоголя", — пояснил Масякин РИА Новости.

Врач уточнил, что в первые месяцы отказа от курения возможен быстрый набор веса и поэтому необходимо выстроить правильное питание.

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