Профессор Платонов рассказал, где на природе больше вероятность встретить клещей

Профессор, доктор биологических наук, главный научный сотрудник в лаборатории природно-очаговых инфекций Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Платонов в разговоре с Pravda.Ru рассказал, как обезопасить себя от укусов клещей, а также где чаще всего их можно встретить.

Фото: aviasales.ru

Распространено мнение, что клещи живут в глухом лесу, однако, как правило, они в основном обитают на опушках. Стоит помнить, что клещи предпочитают затемненные влажные места, поэтому для отдыха лучше выбирать сухие солнечные и проветриваемые поляны, заявил Платонов.

При обнаружении укуса клеща его следует удалить в течение нескольких часов.

"Если специалист далеко, тогда нужно удалять самому, потому что чем он дольше сидит, тем больше вероятность заражения", — объяснил эксперт.

В случае, если дорога до медпункта будет долгой от вашего местоположения, можно удалить клеща при помощи пинцета. Однако важно помнить, что это нужно делать выкручивающими движениями, а не просто вырывать его, заключил профессор.

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