Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Терапевт Людмила Лапа назвала слизистые кишечника основным иммунным органом человека
Эксперт раскрыла пользу и питательные свойства пикшы
Минобороны РФ сообщило подробности гибели полковника ВС РФ Вячеслава Макарова
Зеленский попросил у Запада "ещё немного времени" на подготовку к контрнаступлению
Губернатор Севастополя Развожаев обвинил Зеленского во лжи по поводу состояния Крыма
Крапивник: кроме снарядов с ураном под Хмельницким могли взорваться компоненты "грязной бомбы" ВСУ
Доктор: сладкое ухудшает память
РВ: бойцы ВС РФ сожгли британский БТР Spartan вместе с десантом ВСУ у Бахмута
Военкор показал уникальное видео прямой дуэли расчёта ПТУР армии России и танка ВСУ

Врач-инфекционист Рябов рассказал о вероятности появления новых видов клещей в Московской области

1:37
Здоровье

Ученые Тюменского медицинского университета рассказали о новых видах клещей. 

Врач-инфекционист Рябов рассказал о вероятности появления новых видов клещей в Московской области
Фото: ria.ru

Специалисты заявили, что ими недавно было обнаружено 3 новых вида клещей. В частности, речь шла о тех, которые могут оказаться переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила. По словам учёных, такие виды клещей широко распространены в Сибири и Монголии. Результаты исследования учёных были опубликованы в Persian Journal of Acarology, сообщает Радио 1.

Заместитель главного врача Талдомской центральной районной больницы, врач-инфекционист Сергей Рябов отмечает, что открытие новых видов клещей — абсолютно естественный процесс. Дело в том, что клещ может стать переносчиком заболевания животного, чей крови он напился. Что касается сибирского региона, то здесь в основном распространён энцефалитный и боррелиозный клещ.

Чтобы насекомое стало переносчиком чумы, ему нужно укусить кого-то, кто болеет данным заболеванием. Однако врач считает, что этого бояться не стоит. А новый вид клеща — "это просто информация об открытии". Также Рябов добавил, что "мы не знаем, являются ли заразными все эти возбудители".

Чтобы защититься от укусов клеща важно соблюдать профилактические меры. Следует носить плотную одежду, а также проводить обработку репеллентами от клещей, заключил Сергей Рябов.

В случае, если клещ всё же укусил, необходимо оперативно обратиться за медицинской помощью.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Опасности в лесу. Как защититься от клещей
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Кремль поставил Лондон на счётчик после предпоследнего предупреждения Путина

Москва сделала Британии последнее предупреждение и поставила Лондон на счётчик.

МК: Кремль поставил Лондон на счётчик после предупреждения Путина
РИА Новости: солдаты ВСУ в Марьинке сильно напуганы, прячутся и стреляют "по-сомалийски"
Штурмовики ВС РФ до ужаса напугали боевиков ВСУ в Марьинке
Кто больше других рискует заболеть раком, объяснила врач
Никогда такого не было: какие пациенты больше всего нервируют врачей
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Танкист ВС РФ описал первый бой с немецким "Леопардом"
"Это русские". Зеленский нашёл виноватых в падении награды Карла Великого
Безумный Зеленский: во Франции предупредили о неадекватности и агрессии Зеленского
Безумный Зеленский: во Франции предупредили о неадекватности и агрессии Зеленского
Последние материалы
Губернатор Севастополя Развожаев обвинил Зеленского во лжи по поводу состояния Крыма
Крапивник: кроме снарядов с ураном под Хмельницким могли взорваться компоненты "грязной бомбы" ВСУ
Канцлер Германии: влиятельным странам надоели двойные стандарты Запада
Топ-3 популярных ошибок начинающих визажистов
Доктор: сладкое ухудшает память
РВ: бойцы ВС РФ сожгли британский БТР Spartan вместе с десантом ВСУ у Бахмута
Военкор показал уникальное видео прямой дуэли расчёта ПТУР армии России и танка ВСУ
Данила Козловский решил уйти в отпуск до конца 2023 года по личным обстоятельствам
19 мая театр "Модерн" сыграет семейную комедию "Масквичи"
Опытные водители берут с собой в машину мыло, соль и аспирин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников