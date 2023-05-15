Врач-инфекционист Рябов рассказал о вероятности появления новых видов клещей в Московской области

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые Тюменского медицинского университета рассказали о новых видах клещей.

Фото: ria.ru

Специалисты заявили, что ими недавно было обнаружено 3 новых вида клещей. В частности, речь шла о тех, которые могут оказаться переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила. По словам учёных, такие виды клещей широко распространены в Сибири и Монголии. Результаты исследования учёных были опубликованы в Persian Journal of Acarology, сообщает Радио 1.

Заместитель главного врача Талдомской центральной районной больницы, врач-инфекционист Сергей Рябов отмечает, что открытие новых видов клещей — абсолютно естественный процесс. Дело в том, что клещ может стать переносчиком заболевания животного, чей крови он напился. Что касается сибирского региона, то здесь в основном распространён энцефалитный и боррелиозный клещ.

Чтобы насекомое стало переносчиком чумы, ему нужно укусить кого-то, кто болеет данным заболеванием. Однако врач считает, что этого бояться не стоит. А новый вид клеща — "это просто информация об открытии". Также Рябов добавил, что "мы не знаем, являются ли заразными все эти возбудители".

Чтобы защититься от укусов клеща важно соблюдать профилактические меры. Следует носить плотную одежду, а также проводить обработку репеллентами от клещей, заключил Сергей Рябов.

В случае, если клещ всё же укусил, необходимо оперативно обратиться за медицинской помощью.

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