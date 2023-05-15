Диетолог Соломатина развеяла миф о вреде рыбных консервов

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российский врач-диетолог Елена Соломатина развеяла миф о том, что рыбные консервы вредны для здоровья. Она подчеркнула, что это консервированная скумбрия, лосось или сардины — полезный продукт, богатый жирными кислотами Омега-3.

Фото: pxhere. com

Тем, кто боится поправиться, диетолог посоветовала выбирать рыбные консервы не в масле, а в собственном соку. Хотя в первых тоже нет ничего плохого, при условии, что производитель использует качественное масло.

Особенно полезны консервы, сделанные из морской рыбы, обитающей в холодных морях, или печени трески, которые помогают восполнить дефицит Омега-3 в организме.

"При правильном приготовлении консервированная рыба не сильно уступает свежей рыбе. Нужно смотреть где расфасована и сделана рыба. Если они сделаны в месте вылова, то это качественный продукт. Питательные вещества в данной рыбе намного выше", — рассказала Соломатина в беседе с Народными новостями.

Единственный недостаток рыбных консервов — большое количество соли, поэтому ими не стоит увлекаться людям, страдающим гипертонией и заболеваниями почек. Таким гражданам специалист посоветовала добавлять консервированную рыбу в зелёные салаты.

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