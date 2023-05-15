Primamedia: гражданам РФ перечислены продукты, помогающие похудеть за пять дней

Специалисты в области здорового питания назвали продукты, которые могут помочь сбросить лишний вес за пять дней. О них пишет Primamedia.

Фото: litora.jp

В первую очередь рекомендуется обратить внимание на овощи и фрукты, так как они создают ощущение сытости и ускоряют обмен веществ. Также важно включить в рацион белковую пищу, такую как курица, рыба, яйца и бобовые. Эти продукты насыщают организм и способствуют росту мышечной массы.

Диетологи советуют употреблять зелёный чай, так как он содержит антиоксиданты, которые помогают нормализовать пищеварение и ускоряют обмен веществ. Специалисты отмечают, что процесс похудения становится более эффективным при употреблении этого напитка.

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Продукты для похудения