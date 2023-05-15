Диетолог: огурцы и смузи не подходят для разгрузочных дней

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После праздничного застолья многие теперь стремятся активно сбросить вес. Однако врач-диетолог из Первой Градской больницы имени Пирогова, эксперт телеканала "Доктор" Светлана Исакова утверждает, что многие подходят к этому вопросу неправильно. Она рассказала, как правильно организовать дни разгрузки.

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"Конечно, все зависит от индивидуальных особенностей: пола и выбранных физических нагрузок. Самым оптимальным вариантом является монодиета, когда на протяжении всего дня выбирается один продукт, который вы употребляете", — цитирует доктора источник.

Просто не прибегайте к огуречной диете. Огурцы являются слишком низкокалорийными и не подходят для разгрузки.

"Лучше организовать разгрузочный день, употребляя отварную куриную грудку в сочетании с любыми овощами — свежими или приготовленными на пару", — говорит диетолог.

Светлана Исакова советует женщинам "для разгрузки" употреблять кисломолочные продукты.

"Женщины прекрасно справляются с разгрузкой на кефире и твороге. Однако творог должен быть низкокалорийным — двух-, максимум четырехпроцентный", — подчеркивает эксперт.

Диетолог не рекомендует проводить дни разгрузки, потребляя смузи из свежих овощей и фруктов.

"В случае со смузи, чувство голода быстро вернется, так как это жидкость, — объяснила доктор. — Лучше просто съешьте яблоко".

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