Косметолог Елена Богатова предупредила об опасности солнцезащитных средств

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Косметолог Елена Богатова заявила о возможных негативных реакциях или раздражениях кожи при применении средств от загара и бронзаторов, содержащих железо, медь и алюминий. Избыток последнего компонента приводит к развитию различных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и рак молочной железы. Мнение эксперта передаёт "Спорт-Экспресс".

Фото: pixabay. com

По словам специалиста, в большинстве случаев безопасными средствами являются кремы от загара и бронзаторы, содержащие цинк оксид и титан диоксид. Эти ингредиенты действуют как барьер от ультрафиолетовых лучей, не попадают в организм и не накапливаются в тканях. Кроме того, солнцезащитные средства, содержащие октокрилен и оксибензон, также являются безопасными для использования.

Косметолог рекомендует выбирать кремы без вредных химических веществ, таких как парабены, сульфаты, фталаты и другие. Она отметила, что не все производители выпускают такие продукты.

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Какие солнцезащитные кремы опасны и что делать?