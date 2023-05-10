Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Прикамье интернет-возлюбленная выманила у воздыхателя почти 2 млн рублей
Mash: армия Украины пыталась атаковать Москву 9 мая тремя дронами UJ-22 Airborne
Певец Филипп Киркоров сбежал от Пугачёвой в Дубай
"Рыбарь" прокомментировал новости о ликвидации главкома ВСУ Залужного
Власти РФ денонсируют Договор об обычных вооружённых силах в Европе
Врач Елена Малышева рассказала россиянам, что корь провоцирует разрушение мозга
Житель Шебекино Белгородской области погиб в результате обстрела со стороны армии Украины
Shot: украинские диверсанты вступили в бой с пограничниками в Курской области
Interia: власти Польши переименовали Калининград в Крулевец

Косметолог Елена Богатова предупредила об опасности солнцезащитных средств

1:07
Здоровье

Косметолог Елена Богатова заявила о возможных негативных реакциях или раздражениях кожи при применении средств от загара и бронзаторов, содержащих железо, медь и алюминий. Избыток последнего компонента приводит к развитию различных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и рак молочной железы. Мнение эксперта передаёт "Спорт-Экспресс".

Косметолог Елена Богатова предупредила об опасности солнцезащитных средств
Фото: pixabay. com

По словам специалиста, в большинстве случаев безопасными средствами являются кремы от загара и бронзаторы, содержащие цинк оксид и титан диоксид. Эти ингредиенты действуют как барьер от ультрафиолетовых лучей, не попадают в организм и не накапливаются в тканях. Кроме того, солнцезащитные средства, содержащие октокрилен и оксибензон, также являются безопасными для использования.

Косметолог рекомендует выбирать кремы без вредных химических веществ, таких как парабены, сульфаты, фталаты и другие. Она отметила, что не все производители выпускают такие продукты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Какие солнцезащитные кремы опасны и что делать?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Двоих похоронила: Бабкина покидает Москву после внезапных потрясений

Российская певица Надежда Бабкина после похорон модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина решила уехать из Москвы для восстановления сил.

Российская певица Надежда Бабкина после скандальных похорон Зайцева покидает Москву
Эндокринолог Гуреева перечислила гражданам РФ способы быстрого избавления от жира на животе
О том, как избавиться от жира на животе, рассказала эндокринолог
Появились кадры, на которых российский дрон взорвался в руках бойца ВСУ
Россия снизила эффективность систем HIMARS в зоне СВО Украине — MWM
Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова В мирное время власть быстро забывает своих героев. Вот и Суворова тоже забыли Сергей Лебедев Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Пугачёва опубликовала старые фото с ветеранами: "Как вас не хватает"
Сорок боевиков ВСУ умерли после того, как поели пельмени
Армия России ликвидировала подразделение ВСУ под Горловкой
Армия России ликвидировала подразделение ВСУ под Горловкой
Последние материалы
Mash: армия Украины пыталась атаковать Москву 9 мая тремя дронами UJ-22 Airborne
Певец Филипп Киркоров сбежал от Пугачёвой в Дубай
"Рыбарь" прокомментировал новости о ликвидации главкома ВСУ Залужного
Власти РФ денонсируют Договор об обычных вооружённых силах в Европе
Почему мою кошку рвёт кровью?
Привлекаем пчёл на садовый участок: как и зачем это делать
Врач Елена Малышева рассказала россиянам, что корь провоцирует разрушение мозга
Житель Шебекино Белгородской области погиб в результате обстрела со стороны армии Украины
Shot: украинские диверсанты вступили в бой с пограничниками в Курской области
Interia: власти Польши переименовали Калининград в Крулевец
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников