Как привести давление в норму: лучшие способы

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам главного внештатного специалиста по семейной медицине Минздрава Московской области Романа Горенкова, нормализовать артериальное давление можно без лекарств, перейдя на низкокалорийное питание и занимаясь физической активностью.

Фото: pixabay. com

"Потеря каждых 5 кг веса может привести к снижению артериального давления на 10 мм рт. ст. Другими словами, употребление низкокалорийной пищи способствует снижению веса, что, в свою очередь, снижает артериальное давление", — сказал врач.

Что касается физической активности, рекомендуется проходить не менее 10 000 шагов в день (около 8,5 км). Это связано с тем, что артериальное давление может повышаться из-за длительного сидения перед телевизором или компьютером.

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