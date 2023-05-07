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Как привести давление в норму: лучшие способы

0:51
Здоровье

По словам главного внештатного специалиста по семейной медицине Минздрава Московской области Романа Горенкова, нормализовать артериальное давление можно без лекарств, перейдя на низкокалорийное питание и занимаясь физической активностью.

Как привести давление в норму: лучшие способы
Фото: pixabay. com

"Потеря каждых 5 кг веса может привести к снижению артериального давления на 10 мм рт. ст. Другими словами, употребление низкокалорийной пищи способствует снижению веса, что, в свою очередь, снижает артериальное давление", — сказал врач.

Что касается физической активности, рекомендуется проходить не менее 10 000 шагов в день (около 8,5 км). Это связано с тем, что артериальное давление может повышаться из-за длительного сидения перед телевизором или компьютером.

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ГИПЕРТОНИЯ – как лечить без таблеток: 4 упражнения для снижения повышенного давления
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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