Как привести давление в норму: лучшие способы

По словам главного внештатного специалиста по семейной медицине Минздрава Московской области Романа Горенкова, нормализовать артериальное давление можно без лекарств, перейдя на низкокалорийное питание и занимаясь физической активностью.
"Потеря каждых 5 кг веса может привести к снижению артериального давления на 10 мм рт. ст. Другими словами, употребление низкокалорийной пищи способствует снижению веса, что, в свою очередь, снижает артериальное давление", — сказал врач.
Что касается физической активности, рекомендуется проходить не менее 10 000 шагов в день (около 8,5 км). Это связано с тем, что артериальное давление может повышаться из-за длительного сидения перед телевизором или компьютером.
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