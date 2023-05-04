Эндокринолог Островская предупредила граждан РФ об угрозе для здоровья сочетаний кальция с железом и магнием

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые витамины не стоит принимать одновременно, поскольку они могут помешать усвоению друг друга и спровоцировать разные заболевания. В частности, к таким неудачным парам относятся: кальций и железо или магний, а также витамин С и железо. Об этом заявила эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра EMC Елена Островская.

Фото: pixabay.com

"Кальций влияет на усвоение многих элементов. Например, он препятствует усвоению железа, поэтому рекомендуется избегать их одновременного приёма: это может привести к дефициту железа в организме. Железодефицитная анемия может привести к учащенному или нерегулярному сердцебиению. В этих условиях сердце вынуждено перекачивать больше крови, чтобы компенсировать недостаток кислорода в крови при анемии. Это может привести к увеличению сердца или сердечной недостаточности", — объяснила специалист.

Если врач назначил несколько витаминов, их следует принимать в разное время, пишет Газета.Ru.

Островская отметила, что большие дозы кальция влияют на усвоение магния. Возрастает риск метаболических, воспалительных и сердечно-сосудистых заболеваний. Одновременный приём кальция и поливитаминов не будет эффективным.

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