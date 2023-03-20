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Кардиотренировки, витамины и диета смертельно опасны для сердца

Здоровье

Некоторые считающиеся очень полезными для сердца привычки в реальности ему вредят. Правда, только если практиковать их необдуманно.

Кардиотренировки, витамины и диета смертельно опасны для сердца

Все мы знаем о важности здоровья сердечно-сосудистой системы, ведь инфаркты и инсульты являются главной причиной смертности населения в развитых странах. А для укрепления этого здоровья необходимы некоторые полезные привычки, о которых нам постоянно говорят эксперты. Но врач-эндокринолог Елизавета Кардапольцева полагает, что эти привычки следует практиковать очень осторожно, иначе вместо пользы они принесут вред.

"Любая физическая активность будет стимулировать сердечно-сосудистую систему, здесь нужно быть очень аккуратным в выборе тренировок, и желательно предварительно проконсультироваться с врачом на предмет противопоказаний, особенно если имеются такие заболевания, как повышенное артериальное давление или инфаркты, инсульты в прошлом", — рассказала эксперт порталу "Доктор Питер".

Также она не советует принимать БАДы, поскольку науке неизвестно, какое количество тех или иных веществ содержится в этих добавках. Проще их заменить на натуральное питание. Негативное влияние на сердце могут оказывать и простые витамины вроде никотиновой кислоты, провоцирующей тахикардию. Что до диет, то лучше следовать простому принципу разделения тарелки, где 50% занимают овощи, 25% — белки и 25% — углеводы. А вот разного рода палеодиеты с большим количеством мяса, исключением из питания бобовых, молочных продуктов, злаков и сахара вредны для сердца.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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