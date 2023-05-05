Без вреда для фигуры: сколько пельменей можно съесть за раз

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Life.ru проконсультировался с врачом-диетологом и нутрициологом Ириной Писаревой, которая объяснила, сколько пельменей можно съесть за раз, не навредив фигуре.

Фото: https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1927213/5317d910-7c5a-4c56-9344-8c7fc74ee595/s1200?webp=false

Дело в том, что пельмени — довольно калорийное блюдо за счет муки и мяса. Поэтому переедать их нежелательно.

"В принципе без вреда для фигуры можно съесть где-то 10-15 пельменей, в зависимости от их размера. Они достаточно калорийны за счет муки и мяса. В этой порции будет 300-380 калорий", — сказала специалист.

Если вас беспокоят лишние килограммы, не добавляйте в пельмени сметану или майонез, так как это значительно увеличивает калорийность.

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