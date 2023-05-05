Без вреда для фигуры: сколько пельменей можно съесть за раз

Life.ru проконсультировался с врачом-диетологом и нутрициологом Ириной Писаревой, которая объяснила, сколько пельменей можно съесть за раз, не навредив фигуре.
Дело в том, что пельмени — довольно калорийное блюдо за счет муки и мяса. Поэтому переедать их нежелательно.
"В принципе без вреда для фигуры можно съесть где-то 10-15 пельменей, в зависимости от их размера. Они достаточно калорийны за счет муки и мяса. В этой порции будет 300-380 калорий", — сказала специалист.
Если вас беспокоят лишние килограммы, не добавляйте в пельмени сметану или майонез, так как это значительно увеличивает калорийность.
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