Отказываться от алкоголя вредно для здоровья: врач назвал причину

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

О вреде полного воздержания от алкоголя для организма рассказал невролог Павел Хорошев.

Фото: http://www.janow.by/

"На самом деле полный отказ от алкоголя не будет вполне полезен. Замечено, что все высокоразвитые животные пристрастны к нему в той или иной степени. Они ищут в лесу какие-то дикие прокисшие яблоки, съедают и испытывают долгую эйфорию", — отметил специалист.

По словам врача, алкоголь в умеренных дозах положительно влияет на сосуды.

"Есть наблюдение, что у людей, ведущих нормальный образ жизни, умеренно употребляющих алкоголь, сосуды чище, чем у тех, кто полностью от него воздержался. Это нужно, но доза здесь индивидуальна", — добавил эксперт.

Самый безопасный и чистый алкоголь, по мнению врача, — это водка, с оговоркой о дозировке. Саке, разбавленное до 20 градусов, вызывает меньше проблем.

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