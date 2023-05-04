Бургеры могут быть полезны? Диетолог рассказала, чем может быть полезен фастфуд

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фастфуд, и особенно гамбургеры, обычно считаются нездоровой пищей, но даже при их употреблении риски можно свести к минимуму.

Фото: pixabay.com

По словам диетолога Натальи Кругловой, при выборе бургера стоит обращать внимание на состав булочки, избегать соуса и сыра, а остановить свой выбор на котлете из курицы или говядины.

"Хорошо, если для выпечки используется цельнозерновая мука. Такая выпечка обеспечивает более длительное насыщение, а значит, лучшую начинку. Помимо наличия углеводов, в ней будут витамины группы В, магний, пищевые волокна.

Соусы содержат значительное количество жира и специй, которые могут стимулировать аппетит, поэтому человек может есть, потреблять калории, но через некоторое время снова чувствовать голод.

Хорошо, если котлета, добавляемая в бургер, будет нежирной, из курицы или говядины, так как жира в них меньше, чем в свинине.

Относительно сыра: если человек не планирует больше употреблять сыр в этот день, то его можно добавить в бургер", — говорит диетолог.

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