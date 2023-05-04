"Во время диеты можно есть шоколад": диетолог поделилась секретом

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Во время диеты обычно запрещается употреблять различные сладкие продукты. Однако, оказывается, можно есть шоколад во время диеты и не набирать лишний вес, сообщает "Чемпионат".

Фото: pixabay. com

По словам диетолога Анны Бересневой, разнообразить свое меню можно темным шоколадом, который содержит не менее 60% какао, а употреблять его следует не более 25 граммов в день.

Даже 70% темного шоколада в таком количестве могут принести пользу организму благодаря наличию в нем

органических и насыщенных жирных кислот,

аминокислот,

пищевых волокон,

антиоксидантов,

магния,

железа,

фосфора,

цинка,

а также группы витаминов.

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