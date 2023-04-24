Эксперт по ЗОЖ Немцан назвала четыре правила, которые помогут не срываться при похудении

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Перед похудением необходимо отказаться от привычного рациона. Однако делать это нужно постепенно, иначе нейроны головного мозга воспримут ограничение в еде как наказание. Об этом заявила эксперт по правильному питанию Анастасия Немцан.

Специалист советует разнообразить привычное питание фруктами и овощами, отказаться от сахара при помощи замещения.

"Если вы каждый день ели тортики и "с понедельника" решили их не есть совсем — вы 100 процентов сорвётесь. Попробуйте через день заменять тортики фруктами или творогом с сиропом без сахара", — указала эксперт по ЗОЖ.

Второе правило правильного похудения без срывов состоит в планировании рациона. Необходимо составлять меню дня, потом недели и месяца. Немцан отметила, что у мозга не должно быть выбора в блюдах, чтобы избежать соблазна.

Третье правило, чтобы не сорваться, — разнообразие в еде. Следует найти баланс и питаться белками, углеводами и жирами в правильных пропорциях, сообщает "Газета.Ru". Эксперт подчеркнула: необходимо тщательно изучать состав продукта, обращать внимание на наличие сахаров и усилителей вкуса.

Четвёртое правило — нельзя заставлять себя не есть. Это приведёт к стрессу для организма, срыву и перееданию в дальнейшем.

"Ещё одна рекомендация: есть медленнее. Чувство голода проходит позже, чем человек на самом деле наелся. Поэтому, замедлив процесс приема пищи, можно съесть меньше", — сообщила Немцан.

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