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РИА Новости: лишние килограммы угрожают всему человечеству

1:52
Здоровье

Женщины начали спорить прямо на страницах американского издания The Washington Post по поводу лишнего веса. Одна из них заявила, что всем должно быть всё равно на вес другого человека, другая убеждена: люди с ожирением угрожают обществу.

РИА Новости: лишние килограммы угрожают всему человечеству

В материале отмечается, что полные довольно часто сталкивают с агрессией и насмешками. Жертвы издевательств могут стать жестокими в отношении своих обидчиков. Всё чаще стали встречаться вооружённые нападения именно на почве мести.

Одна из читательниц американского издания сообщила, что из-за современных стандартов красоты лишний вес подрывает безопасность и мировую стабильность. Женщина отметила, что существует определённая книга, которая помогает ребёнку с ожирением противостоять нападкам. Автор задаётся вопросом: что опаснее — "эпидемия ожирения" или постоянная травля людей с лишними килограммами.

"Помимо науки о вреде лишнего веса, нужна ещё какая-нибудь насаждаемая идеология. Допустим, что люди с лишним весом могут угрожать другим", — отмечается в материале.

Вторая женщина заявила, что люди не должны быть зависимыми от социальных норм, поскольку лишний вес не является проблемой. Она озадачена тем, что начинают появляться препараты, которые блокируют аппетит. В скором времени может быть развёрнута целая кампания по борьбе с ожирением, считает женщина.

Затем в спор вступила другая американка и заявила, что таблетки ускоряют метаболизм и уменьшают аппетит. У человека начинают выпадать волосы, крошатся зубы и появляются заболевания кишечника, зато по всемирной эпидемии ожирения нанесён удар, отметил обозреватель РИА Новости Дмитрий Косырев.

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Что творят сладости
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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