"Ожирение и диабет": Названы три группы людей, которым нельзя есть торты

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор Михаил Гинзбург, директор Самарского института диетологии и диетотерапии, выделил три группы людей, которым следует воздержаться от угощения тортами и пирожными.

В эти группы входят женщины с генетической предрасположенностью к ожирению и диабету, дети и мужчины старше 50 лет с ранее существовавшими заболеваниями сердца и сосудов.

Доктор Гинзбург предупреждает, что женщинам старше 40 лет с признаками абдоминального ожирения и семейной историей диабета следует особенно внимательно относиться к употреблению тортов. Точно так же дети и мужчины старше 50 лет с гипертонией или атеросклерозом должны проявлять осторожность и ограничивать потребление кондитерских изделий. Кроме того, важно отметить, что людям с диабетом следует вообще избегать употребления тортов.

Торты, как правило, содержат большое количество жира, и многие производители используют в их производстве пальмовое масло. Сочетание жира и сахара в этих сладостях неизбежно приводит к развитию ожирения, атеросклероза, диабета и других хронических заболеваний.

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