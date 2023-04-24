Кардиолог объяснила, как подсчитать свою предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям

Для того, чтобы уменьшить риск летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний, человеку нужно знать, насколько именно он к этим рискам предрасположен, пишет Газета.Ru.

Для того, чтобы выяснить свой риск ССЗ, применяется шкала SCORE, рассказала профессор, заместитель генерального директора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ "НМИЦ кардиологии" им. Е. И. Чазова Минздрава РФ Нана Погосова.

"Шкала SCORE — калькулятор расчета риска. Для расчета риска по шкале SCORE нужно знать несколько показателей. Так, нужно знать свой уровень систолического артериального давления и уровень общего холестерина", — сказала Погосова.

Эксперт добавила, что дополнительными факторами для расчёта являются возраст человека, его пол и ответ на вопрос — курит ли он.

Дальше, в зависимости от этих данных, нужно найти "себя" в табличке в зависимости от того, женщина вы или мужчина, курите или нет. После нахождения нужного столбца необходимо отыскать в нём показатели вашего возраста, давления и холестерина. Там, где конкретно ваши показатели пересекутся, будет находится цифра — это риск ССЗ в процентном выражении.

Процент ниже 5 показывает, что человеку пока не о чем волноваться. Если же риск превышает 5%, повод для беспокойства уже есть, отметила врач. И срочно идти на обследование нужно, если этот показатель выше 10%, ведь это означает, что человек находится в серьёзной группе риска по ССЗ.

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