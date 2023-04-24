Нутрициолог, специалист по функциональному питанию Тамара Синько проинформировала, что можно съесть, чтобы пополнить запасы энергии в организме.
Основной источник энергии — тиамин, или витамин В1 — можно найти в мясе, орехах и зелени, поведала специалист.
Эксперт рассказала, что тиамин уменьшает уровень окислительного стресса в организме, из-за которого кожа постепенно лишается коллагена и эластина, становясь менее упругой и обвисшей. Помимо этого, тиамин участвует в профилактике сердечных заболеваний на ранней стадии, а также нормализует работу нервной системы, как сообщает сайт Москва 24.
Врач объяснила, что витамин В1 не может накапливаться в организме, значит, пополнение его запасов должно происходить каждый день.
Нутрициолог отметила, что больше всего тиамина содержится в свинине.
"Если съесть небольшой кусочек, вы практически полностью пополните суточный запас витамина. Достаточно употреблять этот продукт один-два раза в неделю по желанию, можно и больше", — рассказала Тамара Синько.
Достаточно много тиамина в зелени, семенах льна, которых можно буквально по щепотке добавлять в разные горячие или холодные блюда.
Немало витамина В1 в бобовых и крупах, а также орехах, добавила врач.
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