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Нутрициолог рассказала о главных поставщиках энергии для организма: мясо и ещё два продукта

1:27
Здоровье

Нутрициолог, специалист по функциональному питанию Тамара Синько проинформировала, что можно съесть, чтобы пополнить запасы энергии в организме.

Нутрициолог рассказала о главных поставщиках энергии для организма: мясо и ещё два продукта

Основной источник энергии — тиамин, или витамин В1 — можно найти в мясе, орехах и зелени, поведала специалист.

Эксперт рассказала, что тиамин уменьшает уровень окислительного стресса в организме, из-за которого кожа постепенно лишается коллагена и эластина, становясь менее упругой и обвисшей. Помимо этого, тиамин участвует в профилактике сердечных заболеваний на ранней стадии, а также нормализует работу нервной системы, как сообщает сайт Москва 24.

Врач объяснила, что витамин В1 не может накапливаться в организме, значит, пополнение его запасов должно происходить каждый день.

Нутрициолог отметила, что больше всего тиамина содержится в свинине.

"Если съесть небольшой кусочек, вы практически полностью пополните суточный запас витамина. Достаточно употреблять этот продукт один-два раза в неделю по желанию, можно и больше", — рассказала Тамара Синько.

Достаточно много тиамина в зелени, семенах льна, которых можно буквально по щепотке добавлять в разные горячие или холодные блюда.

Немало витамина В1 в бобовых и крупах, а также орехах, добавила врач.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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