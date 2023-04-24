Тренер Колчева назвала оптимальное количество посещений бассейна в неделю для новичков и опытных пловцов

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тренер Александра Колчева рассказала, сколько раз в неделю можно посещать бассейн.

По словам специалиста, количество посещений бассейна в неделю определяется уровнем подготовки человека. Новичкам можно ходить 2-3 раза в неделю, а более опытным пловцам – до 4-5 раз. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Важно равномерно распределять спортивную нагрузку, в особенности новичкам. На начальном этапе тренировок это поможет избежать травм, подчёркивает эксперт. Также как новичкам, так и опытным спортсменам не следует забывать и о восстановлении, чтобы достигать желаемых результатов.

Что касается продолжительности сеанса, то в данном случае также нужно ориентироваться на свои возможности. В начале можно плавать по 30-40 минут и постепенно увеличивать время до 1-1,5 часов за тренировку.

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