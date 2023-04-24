Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
МК: Хатылев заявил, что США помогают ВСУ выбирать маршрут для дронов и наводят на цель в РФ
В Балашихе мужчины из двух банкоматов украли четыре миллиона рублей
Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер: украинская армия пойдет в наступление не раньше июля
Путин выступит с речью на параде Победы на Красной площади 9 Мая
В Дзержинске горку, на которой травмировались дети, привели в порядок
Baijiahao: Запад проигнорировал важную встречу дипломатов России и Китая — и совершенно напрасно
Политолог назвал "прикрывающей версией" информацию, что США помешали ВСУ ударить по Москве
Mash: в Подмосковье обнаружили дрон с двумя парашютами
МК: Леонков заявил, что ВС Украины изменили тактику в боях за Артёмовск

Тренер Колчева назвала оптимальное количество посещений бассейна в неделю для новичков и опытных пловцов

0:59
Здоровье

Тренер Александра Колчева рассказала, сколько раз в неделю можно посещать бассейн.

Тренер Колчева назвала оптимальное количество посещений бассейна в неделю для новичков и опытных пловцов

По словам специалиста, количество посещений бассейна в неделю определяется уровнем подготовки человека. Новичкам можно ходить 2-3 раза в неделю, а более опытным пловцам – до 4-5 раз. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Важно равномерно распределять спортивную нагрузку, в особенности новичкам. На начальном этапе тренировок это поможет избежать травм, подчёркивает эксперт. Также как новичкам, так и опытным спортсменам не следует забывать и о восстановлении, чтобы достигать желаемых результатов.

Что касается продолжительности сеанса, то в данном случае также нужно ориентироваться на свои возможности. В начале можно плавать по 30-40 минут и постепенно увеличивать время до 1-1,5 часов за тренировку.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Плавание для здорового позвоночника
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Ликвидация снайпером ВС РФ разведывательной группы ВСУ попала на видео

Снайпер ликвидировал четырёх боевиков ВСУ.

Опубликованы видеокадры ликвидации снайпером ВС России группы военнослужащих ВСУ
VP: в США у стариков началась эпидемия заболеваний, передающихся половым путём
Стариков в США накрыла эпидемия ЗППП — ValuePenguin
Опасный симптом, который может говорить о развитии болезни Паркинсона, назвал врач
Продукты, ошибочно считающиеся вредными, назвали врачи
США знают, как организовать военную интервенцию: история вторжения на Гренаду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Быстрые способы похудеть назвали эксперты
Стас Михайлов гневно ответил Вайкуле на призыв сносить памятники героям ВОВ
Соскин о незавидном положении ВСУ: Россия готовится к колоссальным событиям против Украины
Соскин о незавидном положении ВСУ: Россия готовится к колоссальным событиям против Украины
Последние материалы
Политолог назвал "прикрывающей версией" информацию, что США помешали ВСУ ударить по Москве
Mash: в Подмосковье обнаружили дрон с двумя парашютами
МК: Леонков заявил, что ВС Украины изменили тактику в боях за Артёмовск
Тренер Колчева назвала оптимальное количество посещений бассейна в неделю для новичков и опытных пловцов
Песков: покинувшие Россию 120 зарубежных компаний проговаривают условия возвращения
Аналитики: ЗРК HAWK армии Украины представляют угрозу и без радаров подсвета целей, сопровождения ракет AN/MPQ-57
Учёные изобрели шестой палец, но нужен ли он людям
Европейские пользователи Twitter* раскритиковали запрос Кулебы на поставки снарядов для ВСУ
Индия отказалась придерживаться установленного Западом потолка цен на российскую нефть
Швейцарский журналист не ожидал увидеть такую Москву: горят фонари, все западные товары доступны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников