Эксперт по биохакингу Хусаинова призвала чаще плавать ради улучшения памяти

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Плавание обладает множеством полезных свойств для нашего организма. Но мало кто знает, что занятия в воде помогают укрепить память.

Чем чаще вы плаваете в бассейне или в естественных водоемах, тем прочнее будет ваша память. А это особенно важно в пожилом возрасте, когда разворачиваются естественные процессы снижения когнитивной деятельности. Об этом рассказала специалист по биохакингу или эффективной работе мозга Галина Хусаинова.

"Плавание — один из самых эффективных видов физической активности, — цитирует эксперта "Спорт-Экспресс". — Оно улучшает циркуляцию крови, обогащает мозг кислородом, разрабатывает лёгкие. Плавание сокращает воспалительные процессы в гиппокампе и тем самым способно улучшать наши мыслительные способности и память".

Она также отметила, что плавание очень положительно влияет на гиппокамп — расположенную в височных отделах полушарий головного мозга область. Именно гиппокамп отвечает за кратковременную память и перевод информации в долговременную.

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