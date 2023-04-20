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Эксперт по биохакингу Хусаинова призвала чаще плавать ради улучшения памяти

1:08
Здоровье

Плавание обладает множеством полезных свойств для нашего организма. Но мало кто знает, что занятия в воде помогают укрепить память.

Эксперт по биохакингу Хусаинова призвала чаще плавать ради улучшения памяти

Чем чаще вы плаваете в бассейне или в естественных водоемах, тем прочнее будет ваша память. А это особенно важно в пожилом возрасте, когда разворачиваются естественные процессы снижения когнитивной деятельности. Об этом рассказала специалист по биохакингу или эффективной работе мозга Галина Хусаинова.

"Плавание — один из самых эффективных видов физической активности, — цитирует эксперта "Спорт-Экспресс". — Оно улучшает циркуляцию крови, обогащает мозг кислородом, разрабатывает лёгкие. Плавание сокращает воспалительные процессы в гиппокампе и тем самым способно улучшать наши мыслительные способности и память".

Она также отметила, что плавание очень положительно влияет на гиппокамп — расположенную в височных отделах полушарий головного мозга область. Именно гиппокамп отвечает за кратковременную память и перевод информации в долговременную.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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