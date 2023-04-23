74.RU: гражданам из РФ назвали пять вредных продуктов, которые на самом деле полезны

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи опровергают мифы о вредности некоторых продуктов и подчёркивают их пользу для организма. Об этом информирует 74.RU.

Картофель часто считают вредным, но на самом деле он богат нужными элементами, такими как железо, медь, калий, фосфор и цинк, а также является источником питательных веществ.

Ещё один миф связан с попкорном. Считают, что он не приносит пользу организму. Но если приготовить его дома без добавления химикатов, то попкорн сохранит все полезные свойства кукурузы.

Стоит отметить, что продаваемый в магазинах майонез действительно вреден, однако его можно приготовить дома из куриных желтков или перепелиных яиц. Тогда он будет во благо.

Кроме того, многие ошибочно считают губительными для здоровья мороженое и сливочное масло, хотя они могут быть полезными, если употреблять данные продукты в умеренных количествах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

15 популярных мифов о вреде продуктов