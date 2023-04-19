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Для качества крови и мужского здоровья: какие овощи лучше отваривать

1:13
Здоровье

Маргарита Королева, профессор Федерального медико-биологического агентства России, доктор медицинских наук и диетолог, поделилась рекомендациями относительно приготовления овощей для получения максимальной пользы для организма.

Для качества крови и мужского здоровья: какие овощи лучше отваривать

Она отметила, что некоторые овощи следует варить, чтобы извлечь из них как можно больше питательных веществ.

Например, вареная морковь лучше усваивается организмом, чем сырая, благодаря чему человек может получить больше витамина А.

При термической обработке помидоров и красного перца, ликопин — прекрасный антиоксидант, который необходим для здоровья тканей и для поддержания хорошего состояния крови, активизируется и лучше усваивается организмом.

Маргарита также посоветовала людям, имеющим проблемы с ЖКТ, употреблять вареную репу и редьку, поскольку их термическая обработка способствует лучшему усвоению организмом.

С другой стороны, она отметила, что некоторые овощи в сыром виде содержат токсичные вещества, такие как брокколи и свекла, поэтому для их употребления лучше выбирать термически обработанные варианты.

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КАКИЕ ОВОЩИ ЛУЧШЕ ВАРИТЬ
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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