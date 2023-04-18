В России зарегистрированы первые случаи заражения новым вариантом коронавируса "Арктур"

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России выявлены первые случаи заражения новой вариацией коронавируса, носящей название "Арктур". Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Впервые этот вариант Covid-19 был обнаружен в Индии.

Представители Роспотребнадзора уточнили, что новый субвариант коронавируса отличается повышенной заразностью, однако заболевшие переносят заболевание легко.

"В России зафиксированы первые случаи заражения субвариантом коронавируса XBB 1.16 ("Арктур"), который ранее был выявлен в Индии. По предварительным данным, этот субвариант может обладать большей заразностью. В то же время "Арктур" не отличается высокой патогенностью", — сказано в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Представители ведомства добавили, что не видят необходимости вводить какие-либо ограничения в связи с проникновением нового варианта коронавируса на территорию РФ. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что внимательно следят за изменениями ситуации.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Андрей Фурсов: COVID-19 сегодня и после