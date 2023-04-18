Терапевт Романенко: онемение конечностей может предупреждать об опухоли головного мозга

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онемение конечностей может быть признаком сахарного диабета, инфекционных болезней и опухоли мозга, заявила врач-терапевт Татьяна Романенко.

Как сообщает Москва 24, ссылаясь на специалиста, люди с сахарным диабетом нередко сталкиваются с нейропатией. Эксперт пояснила, что в таком состоянии глюкоза поражает нервные волокна, поэтому у пациентов немеют конечности.

"При опухолевых процессах в головном мозге одним из симптомов также может быть онемение рук и ног", — отметила Романенко.

Она добавила, что в некоторых случаях онемение возникает из-за различных вирусов. По её словам, патологии позвоночника или неудобное положение во время работы и сна тоже приводят к расстройству чувствительности тканей тела.

Ранее эксперт в области медицины Александра Орач назвала онемение конечностей и частое мочеиспускание возможными симптомами предиабета.

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