ТАСС: фигуристу Роману Костомарову сделают ещё несколько операций

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи готовят олимпийского чемпиона Романа Костомарова к новым операциям перед протезированием.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник, после хирургического вмешательства фигуриста ждёт реабилитация, во время которой ему придётся приспособиться к жизни с протезами.

"Так что домой ещё нескоро попадёт", — уточнил собеседник агентства.

Он также добавил, что Костомаров мечтает покинуть медицинское учреждение самостоятельно.

В марте 2023 года фигуристу ампутировали пальцы левой руки из-за осложнений пневмонии. Костомаров пошёл на поправку, однако медики пока не спешат выписывать спортсмена. В середине апреля дети олимпийского чемпиона впервые смогли встретиться с ним в больнице.

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Трагедия Костомарова. Кто виноват?