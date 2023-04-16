Voice: детей Костомарова впервые пустили к отцу в реанимацию

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дети находящегося в реанимации фигуриста Романа Костомарова смогли его навестить в первый раз с того момента, как он был госпитализирован. Об этом пишет издание Voice.

"В течение трех месяцев медики пропускали в реанимацию к пациенту лишь его жену Оксану Домнину. На этой неделе фигуриста стали навещать и его дети — дочь Анастасия и сын Илья", — говорится в материале.

У Костомарова и его жены Оксаны Домниной двое детей — 7-летний сын Илья и дочь Анастасия, которой 12 лет.

Ранее стало известно, что Костомаров сам позвонил своей бывшей партнёрше в танцах на льду Татьяне Навке, чтобы поздравить её с днём рождения. Навка призналась, что личное поздравление Костомарова было неожиданным, и безумно её обрадовало.

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Случилось чудо! Роман Костомаров приходит в себя!