Олимпийский чемпион по танцам на льду в паре Роман Костомаров идёт на поправку после длительного пребывания в больнице Коммунарки.
Ранее стало известно, что самочувствие Романа Костомарова стало улучшаться. Однако отмечается, что выписывать фигуриста пока рано. Костомаров может пробыть в больнице ещё несколько месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
"Роман продолжает восстанавливать мышцы и уже сам может садиться на кровать без посторонней помощи. Органы в порядке, температуры нет", — поделился источник.
Напомним, спортсмен находится в больнице с 10 января, куда был доставлен с тяжёлой формой пневмонии.
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