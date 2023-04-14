Роман Костомаров идёт на поправку: "Продолжает восстанавливать мышцы"

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Олимпийский чемпион по танцам на льду в паре Роман Костомаров идёт на поправку после длительного пребывания в больнице Коммунарки.

Ранее стало известно, что самочувствие Романа Костомарова стало улучшаться. Однако отмечается, что выписывать фигуриста пока рано. Костомаров может пробыть в больнице ещё несколько месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Роман продолжает восстанавливать мышцы и уже сам может садиться на кровать без посторонней помощи. Органы в порядке, температуры нет", — поделился источник.

Напомним, спортсмен находится в больнице с 10 января, куда был доставлен с тяжёлой формой пневмонии.

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Состояние здоровья Романа Костомарова