МК: в России сильно сократилось количество медицинского персонала в больницах

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В 2022 году количество медицинского персонала в российских больницах уменьшилось на 50 тыс. человек, включая около 10 тыс. врачей. Исследования журналистов говорят о том, что в 2023 увольнения и сокращения продолжатся.

В сентябре планируется введение нового приказа, который затронет должности медицинского персонала. Согласно этому документу, некоторые специалисты в поликлиниках могут оказаться незаконно уволенными.

Данные Центрального НИИ организации и информатизации говорят о том, что в некоторых регионах России возникают проблемы с реализацией программы государственных гарантий на оказание медицинской помощи населению из-за нехватки персонала.

"Среди лидеров Чукотский автономный округ, Чувашия, Тува, Марий Эл, Калмыкия, Хакасия, Татарстан, Челябинская, Брянская, Калужская, Липецкая, Кемеровская области, Краснодарский край", — рассказал "МК".

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Почему в России не хватает врачей?