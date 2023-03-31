Гастроэнтеролог Ткаченко: запоры и диарея, а также ночная боль могут указывать на рак кишечника

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Опухоли кишечника являются одними из самых грозных разновидностей злокачественных новообразований. Существует несколько симптомов, которые нельзя игнорировать.

Чем раньше мы найдём такую грозную болезнь как рак, тем выше наши шансы на победу. Вот почему не следует упускать симптомы, способные указывать на серьёзные проблемы с кишечником. Далеко не все они в реальности окажутся признаками рака, но игнорировать эти явления в любом случае нельзя, как рассказал врач-гастроэнтеролог, гепатолог Пётр Ткаченко.

"Если человек просыпается ночью от неприятных ощущений или болей в животе, стоит забить тревогу, — перечислил врач тревожные звоночки в интервью "Вечерней Москве". — Если человек замечает кровь в стуле не из геморроидальных вен, а откуда-то изнутри, это второй тревожный знак. Когда человек не планировал худеть, но резко сбросил вес. Запоры и диарея не всегда говорят о раке, но иногда могут быть симптомом опухоли".

Он также поведал, что значительную роль в деле развития рака кишечника играет наследственность. Если у родственников были злокачественные новообразования, то риск выше, а поэтому следует заранее проходить через колоноскопию, чтобы снизить вероятность опухоли или вовремя начать её лечение.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Ожирение и полипы в кишечнике – как предотвратить рак?