Токсиколог Кутушов посоветовал исключить из рациона фруктовые фреши и хлеб для здоровья кишечника

Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал о вреде употребления фруктовых фрешей для здоровья кишечника.

По словам специалиста, такие продукты, как хлеб, десерты и фруктовые фреши представляют опасность для здоровья кишечника. В частности, их ежедневное употребление увеличивает риск воспаления органа. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на Telegram-канал врача.

Дело в том, что в хлебобулочных изделиях содержится глютен, который является провокатором хронических воспалений кишечника. Кроме того, глютен негативно влияет на здоровье щитовидной железы.

Что касается фруктовых фрешей, то ими так же не следует злоупотреблять, поскольку в них содержится фруктоза, представляющая опасность для печени человека.

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