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Свыше 1% беременных в 27 российских регионах ВИЧ-инфицированы — Роспотребнадзор

1:15
Здоровье

Сразу в девяти российских регионах отмечается начальная стадия эпидемии ВИЧ-инфекции. Об этом заявил главный эксперт Роспотребнадзора по ВИЧ/СПИД академик Вадим Покровский.

Свыше 1% беременных в 27 российских регионах ВИЧ-инфицированы — Роспотребнадзор

Глава специализированной научно-исследовательской лаборатории эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, что в девяти российских регионах наблюдается первая стадия эпидемии ВИЧ-инфекции. На начальной стадии отмечаются лишь единичные случаи, на концентрированной — заражение свыше 5% какого-либо контингента, а на генерализованной — инфицирование более одного процента беременных.

"Девять регионов у нас начальные, это в основном небольшие национальные республики, 48 — концентрированные, — сообщил академик на конгрессе по инфекционным болезням. — В настоящее время в 27 субъектах России зафиксирована генерализованная стадия, то есть инфицировано более одного процента беременных".

По словам академика Покровского, в Иркутской области 2,6% беременных ВИЧ-инфицированные, как и 10% заключённых. И процесс плавно идёт по нарастающей.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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