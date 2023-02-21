Академик Покровский: излечение от ВИЧ за 100 тысяч долларов пока не может быть массовым

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стало известно уже о третьем случае полного излечения от ВИЧ. Однако академик РАН Вадим Покровский убеждён, что эта методика не может стать массовой.

Немецкие медики заявили о третьем вылеченным от ВИЧ пациенте, которому провели трансплантацию стволовых клеток мозга. Донором стал человек с мутациями, делающими его иммунные клетки неуязвимыми для ВИЧ. Академик Вадим Покровский считает эту новость важной, но отмечает, что массового распространения процедура пока получить не может.

"Донора нужно подобрать по очень многим критериям, это довольно сложный процесс, — рассказал он НСН. — Самое главное в плане лечения ВИЧ-инфекции — это чтобы у донора была соответствующая мутация. Она в Северной Европе примерно у 1% населения. При этом сама операция стоит примерно 100 тысяч долларов. Метод важен с точки зрения научного подхода, но его нельзя применять массово. Сейчас разрабатываются методы искусственного изменения генома клеток самого человека. Этим занимаются активно и у нас, и за рубежом. Тогда сам человек будет для себя донором, можно будет применять это в массовом порядке".

В организме человека ВИЧ способен проникать глубоко в клетки и скрываться от атак иммунной системы, пребывая в спящем состоянии долгие годы. Поэтому никакими лекарствами выбить его оттуда не получается — он неактивен. Потом вирус пробуждается и, в случае отсутствия терапии, начинает стремительно уничтожать иммунитет, что может спровоцировать СПИД.

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