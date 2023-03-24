Экономически нецелесообразно — врач о том, почему в России не делают наркоз при эндоскопии

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В западных клиниках процедура эндоскопии проводится под наркозом, а в России без него. Врач рассказал, с чем это связано.

В большинстве западных клиник проходящие процедуру эндоскопии пациенты находятся в состоянии медикаментозного сна. Эндоскопия подразумевает проглатывание специальной кишки эндоскопа, который проходит дальше по пищеводу и позволяет врачу увидеть различные дефекты желудочно-кишечной системы. Заведующий отделением эндоскопии УКБ №2 при Первом МГМУ им И. М. Сеченова Павел Павлов рассказал, с чем связан российский опыт.

"В Западной Европе пациентам чаще всего проводят такие эндоскопические исследования под медикаментозным сном: человек приходит, переодевается в специальное бельё, ему делают укол в вену, то есть "выключают свет", потом включают свет — и всё закончилось, без дискомфорта. — объяснил доктор Павлов в беседе с МК. — В России так тоже делают, но всё же чаще эту процедуру проводят без седации. Дело в том, что в отечественном здравоохранении седацию или наркоз проводит только врач-анестезиолог. А это — дополнительные расходы, что нередко экономически нецелесообразно".

Он подчеркнул, что в западных странах эндоскописты сами выполняют наркозы первого уровня, то есть ту самую седацию. В России этого нет, а в некоторых регионах анестезиолога не сыщешь и на 500 километров вокруг. Сам Павлов считает, что в XXI веке человек не должен терпеть при проведении процедур, если есть возможность не терпеть.

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