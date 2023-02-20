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Эндоскопист Хрусталёва: неудалённый полип может перерасти в злокачественную опухоль

1:23
Здоровье

Обнаруженные во время эндоскопии полипы следует хирургическим образом удалять. Если этого не сделать, существует вероятность развития злокачественной опухоли.

Эндоскопист Хрусталёва: неудалённый полип может перерасти в злокачественную опухоль

Полипы — это разрастания слизистой любого органа, они возникают и в полости носа, и в желудке, и в кишечнике, и даже в женских половых органах. Как правило, это доброкачественные новообразования, но у них есть склонность превращаться в злокачественные, поэтому полипы стоит удалять, как полагает врач-эндоскопист Мария Хрусталёва.

"Полипы, например, толстой кишки, сегодня относят к категории предраковых состояний, поскольку развитие полипа идет по пути увеличения в размерах и изменения его структуры, — рассказала доктор Хрусталёва "Аргументам и фактам". — От доброкачественного варианта происходит постепенно перестройка таких тканей, что называется дисплазией. Начинают появляться атипичные клетки. И неудалённый полип с течением времени может перерасти в злокачественную опухоль".

Она также отмечает, что так называемые аденоматозные полипы более опасны в плане будущих трансформаций в опухоли. А вот гиперпластические полипы, не обладающие злокачественным потенциалом, удалять необязательно, за ними можно просто наблюдать.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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