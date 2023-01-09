Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов призвал россиян не игнорировать проблемы с кишечником во избежание возникновения полипов и онкологии.
По его словам, пациенты зачастую привыкают к тяжести, покалыванию или урчанию в животе, однако такие симптомы не являются нормой. Как пояснил врач, эти признаки могут указывать на колит, который приобретает хроническую форму спустя три-четыре месяца в случае игнорирования заболевания.
"Нарушается кровообращение стенок кишечника, образуются полипы. Дальше аденомы, дисплазия и рак", — уточнил Вялов в своих соцсетях.
Он добавил, что колит нередко возникает из-за приёма лекарственных средств, инфекций, аллергии, наличия паразитов, нарушения микрофлоры и моторики кишечника. Доктор порекомендовал россиянам, которые испытывают проблемы с работой желудочно-кишечного тракта, обратиться в медучреждение.
"Возможно, кишечник кричит вам о проблеме", — заключил врач.
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