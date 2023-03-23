Биолог Чумаков: массовых случаев заболевания сибирской язвой не предвидится

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России появились первые случаи заражения сибирской язвой, и многие жители нашей страны заволновались. Однако эта болезнь не может спровоцировать пандемию, подобную коронавирусной.

Сибирская язва представляет собой природно-очаговое заболевание, которое без участия человека циркулирует у животных. Если какой-то человек вступает в контакт с данным животным, например, при разделке шкуры, то он может через небольшую ранку занести в свой организм эту болезнь. Но сибирская язва уже давно не является неизлечимой, поскольку с ней хорошо справляются антибиотики. Да и от человека к человеку она не передаётся, как разъяснил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгарта профессор Пётр Чумаков.

"Опасность в том, когда этот природный очаг разрастается, например, вот сейчас есть сообщение, что в Москве появляется, в Московской области, — рассказал учёный Pravda.Ru. — Это означает, что местные дикие животные могут стать резервуаром для такой инфекции, и тогда надо особенно бдительными быть людям тех профессий, которые как-то связаны с животными. Сейчас надо наблюдать просто, насколько действительно можно говорить о том, что природный очаг распространился на Московскую область".

Он предполагает, что случаи заражения сибирской язвой в Московской области являются завозными. Чумаков не считает ситуацию опасной, и массовых заражений людей, по его мнению, не предвидится. Однако ветеринарные и санитарные службы должны проявить максимум бдительности.

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