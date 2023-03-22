Эксперт Машковский: нет однозначных доказательств того, что витамин С защищает от простуды

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Приём витамина C может и не защитить от заражения простудой. Убедительных доказательств его эффективности нет.

Существует распространённое мнение о том, что витамин C является эффективным средством профилактики простуды. Однако кандидат медицинских наук Евгений Машковский рассказал изданию "Спорт-экспресс" что однозначных доказательств, которые бы убедительно это подтверждали, пока нет. Впрочем, нет и твёрдых данных о том, что это не соответствует действительности.

"Доказательства того, что витамин С предотвращает или хотя бы снижает продолжительность обычной простуды, очень неоднозначны, — поведал эксперт изданию "Спорт-Экспресс". — Масса исследований говорят о его умеренной эффективности. Однако не меньшее их количество свидетельствует об отсутствии какого-либо эффекта или сопоставляют его с плацебо".

Он сослался на данные Кокрановской библиотеки, которая ещё в 2013 году обобщила информацию по витамину C. Анализ показал, что значимого снижения количества простуд при его приёме не происходит. Но если человек испытывает повышенную нагрузку и имеет тяжёлые условия труда, витамин С может помочь предотвратить простуду, поскольку в таком организме увеличивается потребность в этом витамине.

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