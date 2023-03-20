Приём витаминов следует проводить только под контролем врача. Иначе они могут нанести вред организму.
Хорошо известно, что для здоровья крайне важны витамины и минералы. Но совершенно недопустимо, чтобы человек начинал их принимать самостоятельно, ведь в этом случае даже здоровые люди могут столкнуться с опасной передозировкой тех или иных витаминов. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.
"Такой приём витаминов перегружает выводящие системы организма — почки и печень, — рассказал врач в беседе с "Аргументами и фактами". — Они будут дополнительно нагружаться, чтобы удалить ненужные витамины из организма. Поэтому лучше пить добавки недолго и под наблюдением врачей".
Он подчёркивает, что, к примеру, при избытке витамина А в организме произойдёт токсическое поражение печени. Переизбыток витамина D вызовет кальцификацию то есть затвердение кровеносных сосудов и других органов, а при избытке витамина С в почках могут появляться камни, которые провоцируют очень неприятные колики, приводящие к мочекаменной болезни.
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