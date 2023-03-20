Врач Кондрахин: здоровому человеку угрожает передозировка витаминами

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Приём витаминов следует проводить только под контролем врача. Иначе они могут нанести вред организму.

Хорошо известно, что для здоровья крайне важны витамины и минералы. Но совершенно недопустимо, чтобы человек начинал их принимать самостоятельно, ведь в этом случае даже здоровые люди могут столкнуться с опасной передозировкой тех или иных витаминов. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

"Такой приём витаминов перегружает выводящие системы организма — почки и печень, — рассказал врач в беседе с "Аргументами и фактами". — Они будут дополнительно нагружаться, чтобы удалить ненужные витамины из организма. Поэтому лучше пить добавки недолго и под наблюдением врачей".

Он подчёркивает, что, к примеру, при избытке витамина А в организме произойдёт токсическое поражение печени. Переизбыток витамина D вызовет кальцификацию то есть затвердение кровеносных сосудов и других органов, а при избытке витамина С в почках могут появляться камни, которые провоцируют очень неприятные колики, приводящие к мочекаменной болезни.

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