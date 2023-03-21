Эксперт Суренян: иногда сухая кожа на локтях сигнализирует о серьёзных заболеваниях

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сухая кожа на локтях может появляться по самым разным причинам. Иногда это требуют обращения к врачу.

Чаще всего сухая кожа на локтях появляется из-за нехватки в организме витаминов и микроэлементов. Иногда этому способствует низкая влажность, слишком холодная погода и даже повышенная склонность человека к гигиене, то есть слишком частое использование жёсткого мыла. Однако эксперт в области модификации образа жизни и оздоровления Георгий Суренян также рассказал, что порой сухость кожа на локтях свидетельствует о некоторых болезнях.

"В некоторых случаях сухая кожа на локтях сигнализирует о серьёзных заболеваниях, таких как экзема или псориаз. — объяснил он изданию "Спорт-Экспресс". — Увлажняющие крема со смягчающими компонентами помогут удержать влагу в коже, но не решат основную причину сухости — дефицит витаминов и микроэлементов в организме".

Здоровое питание, по словам эксперта, является самым эффективным способом длительно поддерживать здоровье кожи, поскольку именно с пищей мы получаем необходимые питательные вещества, увлажняя и защищая её естественным образом. Именно благодаря правильному рациону кожа будет защищена не только на локтях, но и на всём теле.

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