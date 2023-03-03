Дерматолог Богатова: весной коже особенно нужны маски с полинасыщенными жирными кислотами

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В течение нескольких месяцев холодного сезона наша кожа подвергалась стрессу. И весной важно обеспечить уход, который поможет ей восстановиться.

Мороз, сухой воздух от горячих батарей и дефицит витаминов обеспечивают немалые испытания для кожи в холодный сезон. Поэтому весной начать нужно с правильного очищения, выбирая для этого неагрессивные и мягкие очищающие пенки, молочко и гели. Хорошее увлажнение обеспечат крема, обладающие насыщенной текстурой, которые не забивают поры. Об этом рассказала врач-дерматолог Елена Богатова.

"К весне кожа накапливает много ороговевших частичек, становится сухой, поэтому и нужно отшелушивать мёртвые клетки, — поведала эксперт порталу Life — Если локти, ступни и коленки можно очищать обычными скрабами, то для процедуры на лице потребуются более мягкие термопасты или маски-пилинги, причём желательно с комплексом витаминов. Ультрафиолет проникает в верхние слои кожи, провоцируя появление пигментных пятен, поэтому нужно пользоваться солнцезащитными кремами и лосьонами".

Она также советует не забывать про витаминную подпитку кожи. Покупайте особые эмульсии с лёгкой текстурой и витаминные сыворотки, которые имеют в своём составе витамины А, С, Е, масло макадамии и гиалуроновую кислоту. Большое значение имеет и питание, которое должно включать побольше фруктов и овощей, обеспечивающих кожу антиоксидантами и витаминами.

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