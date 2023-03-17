Диетолог Ковальков: у каждого ежедневно закладывается примерно десять тысяч раковых клеток

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В организме каждого человека миллионы раковых клеток, которые могут дремать десятки лет. Но по каким причинам они пробуждаются?

Раковые клетки человека рождаются в нашем теле ежедневно и в больших количествах, при этом они не наносят никакого урона и не превращаются в полноценную опухоль по 15-20 лет. Однако в какой-то момент ситуация может измениться, как рассказал диетолог Алексей Ковальков.

"У каждого из нас ежедневно закладывается примерно десять тысяч раковых клеток, - объяснил Ковальков NEWS.ru. - Некоторые люди живут с ними постоянно, потому что раковые клетки, если их не убивают клетки иммунной системы, они создают вокруг себя капсулу, и они могут жить 15–20 лет. Если у человека возникает рак, это не значит, что он возник в течение месяца-двух, это значит, эта клетка могла сидеть 10 лет. Но потом возникла [провоцирующая развитие рака] ситуация — тот же вирус или стресс, при котором иммунная система немножко упала, и это дало толчок".

Опухоли уже вышли на уверенное второе место в рейтинге причин, которые уносят жизни жителей развитых стран. Пока они ещё уступают первое место сердечно-сосудистым заболеваниям, но в ближайшие годы, как полагают эксперты, рак выйдет на первое место.

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