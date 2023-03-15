Возбудитель ботулизма может содержаться не только в домашних консервах, но и в вяленом либо солёном мясе, а также рыбе. Это относится к тем продуктам, которые были изготовлены посредством кустарных технологий, или которые неправильно хранились. Об этом рассказал врач одной из поликлиник Ростова-на-Дону.
Медик посоветовал в целях безопасности не покупать мясо, рыбу или домашние консервы с рук. Эксперт отметил, что особенно высоки шансы подхватить ботулизм при употреблении мяса или рыбы, которые не прошли должную термическую обработку, или же долго хранились в тепле, в то время как такую продукцию необходимо держать в холодильнике.
"Мы же не знаем, как, например, хранилась огромная аппетитная рыба. Хранить ее надо в холодильнике. Но, в ожидании своего покупателя, при полном отсутствии контроля, она же могла месяц провисеть в тепле. А это очень опасно. Тоже самое касается и вяленого мяса, которое продают с рук", — сказал врач в беседе с rostovgazeta.ru.
Медик добавил, что если технология изготовления или хранения продукта нарушена, возбудитель ботулотоксина может оказаться внутри него, и употребление такой пищи становится опасным.
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