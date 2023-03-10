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Биолог Багрянцева: варёная колбаса не вызывает опухолей, а копчёная может

1:31
Здоровье

Пищевые добавки используются в продуктах питания для защиты от смертельно опасных бактерий. И бояться нитратов их не следует.

Биолог Багрянцева: варёная колбаса не вызывает опухолей, а копчёная может

Многие россияне настороженно относятся к разного рода пищевым добавкам, включая нитраты и нитриты вроде Е 251, Е 252, Е249 и Е250. Однако биолог Ольга Багрянцева из ФИЦ питания и биотехнологиий подчеркнула, что нитраты и нитриты натрия и калия разрешены для использования в пищевой промышленности, включая и мясные изделия, правда, в небольших дозах.

"Нитриты и нитраты — это консерванты, — пояснила эксперт "Аргументам и фактам". — Естественно, просто так никто не будет использовать пищевые добавки в пище. Дело в том, что в мясных продуктах при определённых условиях могут в большом количестве развиваться микроорганизмы, которые вызывают пищевые отравления, в том числе ботулизм, который сопровождается нарушениями функций нервной системы, слепотой и часто смертельными исходами. И у нас часто нет средств, чтобы предотвратить эти исходы".

Она подчеркнула, что исследования показали способность мясных изделий и нитритов в некоторых редких случаях становиться причиной развития онкопатологий, причём это касалось копчёной колбасы и мясных продуктов, но не варёных мясных изделий. А вот нитраты онкопатологии не вызывают.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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