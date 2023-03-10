Напечатанный на 3D-принтере протез черепа из титана установили пациенту из Кузбасса

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Получивший тяжёлую черепно-мозговую травму пациент из Кузбасса был спасён с помощью новых технологий. Протез черепа из титана для него напечатали на 3D-принтере.

Кузбасского пенсионера, получившего тяжёлую черепно-мозговую травму, спасли нейрохирурги. Как сообщается, мужчина был доставлен в больницу с массивным разрушением черепа. И восстановить его с помощью собственных костей было уже нереально, поскольку площадь дефекта составляла 10 см в ширину и 14,5 см в высоту.

При таких тяжёлых повреждениях используется только протезирование. Для изготовления протеза из титана была применена 3D-технология. А размер изготовленного таким образом импланта делает его уникальным, как пишет "Российская газета".

Сообщается, что операцию провели нейрохирурги отделения ККБСМП им. М А. Подгорбунского, использовалось сетчатая пластина из титана. Процедура завершилась успешно, и искусственный череп теперь обеспечит защиту мозга пенсионера от различных внешних раздражителей.

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