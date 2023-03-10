Эндокринолог Щербакова: зуд в паховой области — это неочевидный признак диабета

У диабета второго типа бывают как очевидные, так и неочевидные признаки. Все они помогают своевременно выявить эту коварную болезнь.

Хорошо известно, что если у человека неожиданно появилась сильная жажда, также увеличилось потребление воды и возникли частые мочеиспускания, то дело может касаться колебаний уровня сахара в крови и, как следствие, диабета. Поэтому в данном случае лучше провериться. Однако врач-эндокринолог Лариса Щербакова назвала и неочевидные признаки этого метаболического нарушения.

"Симптомом диабета второго типа также является зуд в паховой области, так как при достижении определенного порога в крови глюкоза начинает выделяться с мочой, раздражая кожу паховой области", — заявила она NEWS.ru.

Эксперт подчёркивает, что при диабете у человека снижается устойчивость к грибковым инфекциям. Могут появиться боли, вызывающиеся различными воспалительными процессами, что связано с повышением уровня сахара в крови из-за нарушений в работе поджелудочной железы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.