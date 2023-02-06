У попавшего под санкции актёра Дмитрия Дюжева обнаружили симптом сахарного диабета

У российского актёра Дмитрия Дюжева, который недавно попал под западные санкции, заметили опасный симптом.

Как сообщает "МК", во время посещения премьеры нового фильма журналисты заметили необычный симптом у артиста. Дюжев сильно потел, поэтому ему постоянно приходилось вытирать лицо платком. Когда корреспонденты отметили этот факт, Дмитрий пошутил, сказав, что его так греет их "солнечная энергия".

Отмечается, что наличие такого симптома может говорить о том, что актёр страдает гипергидрозом — повышенным потоотделением. Данный симптом у мужчин может свидетельствовать о нарушении функций нервной и эндокринных систем, сахарном диабете, а также о других опасных заболеваниях.

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