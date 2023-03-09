Невролог Чудинская: причиной звона в ушах может быть доброкачественная опухоль

Не стоит относиться к звону в ушах, как к поводу для паники, но и игнорировать это явление не следует. Врач-невролог озвучила несколько возможных причин появления звона.

Изменение восприятия звуковых частот часто проявляется так называемым звоном в ушах. А проблемы с проведением звука нередко вызываются неправильным развитием слуховых косточек или барабанной полости. Об этом рассказала врач-невролог Галина Чудинская.

"Это могут быть заболевания в мембране барабанной перепонки или болезнь среднего уха: стремечка и наковальни, — цитирует эксперта Газета.Ru. — Поскольку нарушение проведения нервного импульса может находиться внутри полости черепа, необходимо обратиться при появлении звона в ушах и к неврологу. Заболевание, которое может диагностировать невролог, называют невриномой слухового нерва — это доброкачественное опухолевое образование, которое может развиваться в слуховом нерве".

Она также отметила, что причиной появления шума в ушах бывает отит, и с этим часто сталкиваются женщины. Опытный ЛОР-врач назначит различные процедуры, включая продувание, массаж и гимнастику для слуховых труб, а также физиотерапию с препаратами АТФ. Важно не игнорировать этот симптом, а выяснить его причину.

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