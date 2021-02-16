Невролог перечислил заболевания, о которых говорит шум в ушах

Звон в ушах (тиннитус) может быть признаком развития серьёзного заболевания, сообщил в эфире "Пятого канала" врач-невролог Александр Евдокимов.

Тиннитус могут вызвать некоторые сердечно-сосудистые заболевания, воспаление или дисфункция височно-челюстного сустава. Кроме того, шум в ушах может быть симптомом сахарного диабета. Это связано с тем, что эта болезнь поражает слуховые клетки и формирующие нервный импульс волоски. Также тиннитус возникает на фоне проблем с шейным отделом позвоночника.

Остеохондроз также может спровоцировать ангиоспазм или извитость сосудов, приводящие к повышению турбулентности крови.

ЛОР-патологии тоже могут быть причиной шума в ушах. Также тиннитус возникает при наличии проблем с артериальным давлением, отметил врач.